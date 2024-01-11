78-летний певец Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» артистов. Об этом сообщает издание «Абзац».

Юрий Антонов считает, что для эстрадных артистов стоит ввести дресс-код. По мнению знаменитости, его коллеги не должны носить откровенные наряды и выходить в них в общественные места. Он уточнил, что артисты свободны в выборе образов, «но они должны быть одеты».

«Это выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», — высказался Антонов.

Артист вспомнил, что в СССР запрещали определенные предметы гардероба. Однако он против подобных мер.

Отметим, что на данные рассуждения Антонова натолкнула «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Мероприятие прошло в конце 2023 года и вызвало общественный резонанс. Тогда вечеринку посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дмитрий Билан, Оксана Самойлова.

Ранее Юрий Антонов осудил Ивлееву за бахвальство богатством и предрек «час расплаты». Подробности смотрите в этой статье.

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