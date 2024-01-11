Внучка народного артиста СССР Юрия Соломина рассказала, как дедушка ушел из жизни

Александра Соломина, внучка народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщила журналистам трагичную новость. Ее звездный дедушка скончался на 89-м году жизни, передает Telegram-канал Регнум: Происшествия.

Девушка поделилась информацией о смерти именитого родственника. По ее словам, Соломин умер ночью во сне в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Накануне, 10 января, его выписали из больницы.

«Дедушка ушел тихо во сне сегодня. Он находился у себя дома. Только вчера его выписали из больницы», — рассказала Александра журналистам.

Ранее сообщалось, что в Северной столице на 71-м году жизни умер писатель-фантаст Николай Романецкий. Последние годы жизни деятель культуры был вынужден бороться с болезнью. Трагичную новость подтвердили родственники и коллеги.