passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
ПОХОРОНИЛИ
14:03, 11 января 2024
1 мин.

Внучка народного артиста СССР Юрия Соломина рассказала, как дедушка ушел из жизни

Внучка актера Юрия Соломина нашла нужным сообщить детали смерти именитого дедушки.

Внучка народного артиста СССР Юрия Соломина рассказала, как дедушка ушел из жизни

© Starface.ru

Александра Соломина, внучка народного артиста СССР Юрия Соломина, сообщила журналистам трагичную новость. Ее звездный дедушка скончался на 89-м году жизни, передает Telegram-канал Регнум: Происшествия.

Девушка поделилась информацией о смерти именитого родственника. По ее словам, Соломин умер ночью во сне в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Накануне, 10 января, его выписали из больницы.

«Дедушка ушел тихо во сне сегодня. Он находился у себя дома. Только вчера его выписали из больницы», — рассказала Александра журналистам.

Ранее сообщалось, что в Северной столице на 71-м году жизни умер писатель-фантаст Николай Романецкий. Последние годы жизни деятель культуры был вынужден бороться с болезнью. Трагичную новость подтвердили родственники и коллеги.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Регнум: Происшествия
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Юрий Соломин
смерть
Новости партнеров
О чем говорят