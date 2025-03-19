86-летний актер Александр Збруев сообщил, что возвращается на сцену театра. Его слова передает ТАСС.

В СМИ появилась новость о госпитализации артиста, из-за чего Театр на Бронной отказался от постановок с его участием. В беседе с журналистами Збруев заявил о нормальном самочувствии и о возвращении на сцену. Уже 25 марта можно будет увидеть спектакль «Один в один», в котором он сыграет роль.

«Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное», — высказался актер.

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