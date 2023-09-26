85-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина не узнала после инсульта дочь Марию

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не узнала после инсульта дочь Марию. Знаменитость поделилась откровением с порталом NGS.ru.

В июне 2023 года 85-летняя артистка перенесла инсульт. После обращения к неврологу Федосееву-Шукшину сразу же положили в реанимацию в институт Склифосовского. Состояние актрисы было настолько критичным, что она лишилась памяти. По словам знаменитости, ее навещали обе дочери, но она с трудом узнала Марию Шукшину.

«Стыдно признаться, но я вначале ее не узнала. Правда, врачи сказали, что это нормально», — произнесла актриса со слезами на глазах.

Как выяснилось, не только родственники навещали артистку в трудную минуту. Федосеева-Шукшина не осталась без поддержки близких подруг, которые столкнулись с таким же недугом. Женщины старались не унывать и всячески поддерживали друг друга.

Ранее внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, кто оплачивает лечение актрисы. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 61-летний певец Григорий Лепс назвал пятую точку секретом успеха.