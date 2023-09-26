61-летний певец Григорий Лепс назвал пятую точку секретом успеха. Артист поделился откровением с Пятым каналом.

Исполнитель хита «Натали» убежден: чтобы достичь успеха, нужно непрерывно работать. По мнению Лепса, для этого человек должен обладать трудолюбием и усидчивостью.

«Прежде всего, это пятая точка. Пятая точка — это задница. Сидишь на ней и делаешь свое дело», — высказался певец.

Григорий считает, что не стоит останавливаться на достигнутом. Иначе это может привести к отсутствию личностного роста. В подобном случае, по мнению артиста, для человека наступает смерть.

«Достаточно одного года, чтобы ты отстал лет на пять», — пояснил Лепс.

Также Григорий уточнил: в любом начинании важна вера человека в самого себя.

Напомним, что после развода Лепс решил жить в свое удовольствие. 61-летний музыкант намекнул на то, что является сторонником свободных отношений. В недавнем интервью Григорий рассказал о любовных приключениях после расставания с супругой. Подробности смотрите в этой статье.