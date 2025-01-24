85-летняя актриса Лариса Лужина рассказала, что ее предал возлюбленный. Об этом стало известно в эфире шоу «Вкусно с Анфисой».

На съемках передачи Лужина вспомнила о первой любви — курсанте мореходного училища. После выпускного он уехал домой, пообещав актрисе вернуться. Однако через некоторое время знаменитость узнала о предательстве возлюбленного, который женился на другой.

«Он уехал после окончания училища домой в Иркутск, но обещал вернуться, подарил мне гитару, которую я повесила над кроватью. Через какое-то время я узнала, что там у него была девушка, на которой он женился, и она ждет ребенка. Перед тем, как я об этом узнала, ночью на гитаре неожиданно лопнули все струны!» — поделилась воспоминанием она.

Также Лужина рассказала о детстве. Сразу после войны актриса и ее мама переехали в Таллин. По словам знаменитости, она не была прилежной девочкой: Лужина предпочитала бегать по заброшенным домам и даже оставалась на второй год в школе.

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