Приворожила с помощью магии: к кому ушел Игорь Николаев после развода с Наташей Королевой

Певец Игорь Николаев и исполнительница Наташа Королева провели в браке 9 лет. После этого в жизни музыканта появилась другая девушка — его концертный директор Анжела Кулаковская. Девушку обвинили в привороте звезды, передает «Экспресс газета».

Королева, которую обидел выбор Николаева, заявила, что без магического ритуала тут не обошлось. По ее мнению, соперница не могла отбить мужа благодаря одному лишь шарму.

Кулаковская, в свою очередь, отрицала подобные мнения. В одном из интервью она высказалась, что Королева не так трактует ее магические способности.

«Нужно прекращать это безобразие. Все женщины по своей природной сути ведьмы. Но Наташа все не так трактует. Из-за нее сегодня страдают не только офисные сотрудники Игоря, но и его поклонницы, которые на последние деньги покупают билеты, чтобы приехать в Москву спасать „заколдованного принца“», — заявила Анжела.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев отметил 65-летие в Дубае с Иосифом Пригожиным и Валерией. Также с ним была его супруга Юлия Проскурякова.