Жаловался на кашель до рвоты: бывшего спортивного директора «Спартака» Шикунова экстренно госпитализировали

В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака» Александра Шикунова госпитализировали. По данным Telegram-канала Mash, у него были жалобы на сильный кашель, одышку в состоянии покоя и кашель до рвоты.

Источник сообщил, что сейчас Шикунов находится в больнице под присмотром врачей. Его состояние оценивается как среднее. Экс-директору столичного клуба предстоит пройти лечение.

Отметим, что в прошлом году Шикунов уже жаловался на проблемы со здоровьем. Он неоднократно попадал в больницу из-за болезни легких. А недавно он перенес трансплантацию костного мозга.

Сам Александр пока на связь не выходил и не комментировал новости о своей госпитализации.

Ранее в Москве госпитализировали американского актера Дэниэла Барнса. Он упал во дворе дома.