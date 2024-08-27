84-летнюю актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, актриса находится в состоянии средней степени тяжести. Она жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле, не может самостоятельно передвигаться и большую часть времени лежит в кровати. Отмечается, что Светличная добровольно дала согласие на оформление паллиатива.

Также Mash пишет, что пациентке будут проводить только симптоматическую терапию, направленную на снятие и купирование болевых синдромов.

На данный момент официальные представители актрисы не комментировали сообщения СМИ о ее состоянии.

Ранее актриса Светлана Светличная категорически отказалась от лечения рака. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Григорий Лепс отказался поддержать больного раком Отара Кушанашвили.