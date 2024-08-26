«Ответил, что Бог поможет»: Григорий Лепс отказался поддержать больного раком Отара Кушанашвили

Певец Григорий Лепс отказался поддержать больного раком ведущего Отара Кушанашвили. Это подтвердила жена шоумена Ольга Фролова.

Женщина рассказала: лечение даже по ОМС выходит дорого.

«Лепс ответил, что Бог поможет. Ну, Бог помогает. И друзья помогают», - рассказала Ольга в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам супруги Кушанашвили, он сохраняет боевой настрой. После третьего курса химиотерапии ведущему сделают глобальное обследование. По его итогам врачи примут решение, нужна ли еще химиотерапия перед операцией. Если этого не потребуется, то будет обсуждаться дата операции.

Ольга рассказала, что Отар долго не обращался за помощью – еще бы пять-шесть часов и он мог умереть. У Кушанашвили произошел разрыв и началась интоксикация.