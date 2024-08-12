Ухудшилось зрение, боли в голове, ушах и горле: Светличная категорически отказалась лечить рак

Актриса Светлана Светличная решила отказаться от лечения рака. По данным Telegram-канала Mash, 84-летняя звезда кинематографа опасается, что у нее может еще сильнее ухудшиться самочувствие.

Информатор сообщил, что биопсия показала растущее и поражающее ткани злокачественное образование. В последнее время, как отмечает Mash, актриса чувствует себя не лучшим образом. У нее сильно упало зрение, появились боли в голове, ушах и горле, и она постоянно ощущает слабость.

Тем не менее, от лечения рака Светличная отказывается, так как боится последствий. Каналу стало известно, что она отклонила все предложения врачей. Сообщается, что операцию на опухоли проводить не будут, и медики назначат просто лекарственную терапию.

Напомним, что родственники Светланы Светличной по-прежнему не подтверждают то, что у нее диагностировали рак. В конце июля ее сын вышел на связь с журналистами и опроверг ухудшение состояния здоровья матери. Нахождение артистки в больнице он пояснил «возрастными проблемами».

Ранее появилась информация, что Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в мозге.