83-летнюю народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу. Об этом она сообщила лично. Подробности стали известны агентству РИА Новости.

По информации источника, 83-летняя актриса вышла на связь и рассказала, что лежит в клинике. «Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице... Я вчера упала здесь в больнице, случайно», - рассказала Голубкина.

Напомним, что около двух лет назад звезда советского кино получила серьезную травму – перелом шейки бедра. Из-за этого ей пришлось некоторое время пробыть в реабилитационном центре. На данный момент нет подробностей состояния Ларисы Ивановны.

Ранее стало известно о ходе лечения 81-летней звезды «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича. Он попал в больницу еще в середине июля. Появлялись даже слухи, что он находится в реанимации, однако эта информация оказалась фейковой. Актер лично пообщался с прессой и заявил, что врачи продолжают поправлять его здоровье. Но пока о выписке речи не идет.

Также сегодня, 10 августа, появились первые фото Лады Дэнс из больницы. Несколько дней назад певица попала в ДТП, после которого ей потребовались две операции на лице.