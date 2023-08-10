«Идет лечение»: последние новости о состоянии 81-летней звезды «Бриллиантовой руки» Игоря Ясуловича

81-летний народный артист РФ Игорь Ясулович вышел на связь с журналистами и рассказал о своем состоянии. Звезда «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» заявил, что все еще находится в больнице, и лечение продолжается. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В беседе со СМИ актер отметил, что не может сам себе делать прогнозы на выздоровление. Но врачи делают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. «Идет лечение», - подчеркнул Ясулович.

Кроме того, поступило опровержение слухов о нахождении артиста в реанимации. Сын звезды, кинорежиссер Алексей Ясулович, рассказал, что никакого перевода на самом деле не было.

Напомним, что в клинику артист попал еще в середине июля. В ряде изданий и Телеграм-каналах сообщали, что госпитализация потребовалась из-за подозрения врачей на острое повреждение почек. Позже сын художественного руководителя курса ГИТИСа делился с прессой, что состояние его отца стабильное, и динамика положительная, однако о выписке пока речи не идет.

Ранее в Сети появились фотографии Лады Дэнс, сделанные в больнице после ДТП.