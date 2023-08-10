Требуется пластика: первые фото Лады Дэнс с кровоподтеками на лице из больницы

Директор Лады Дэнс поделился первыми фотографиями певицы из больницы, куда она попала после серьезного ДТП. На кадрах у звезды разбита голова, а на щеках видны порезы. Об этом сообщает Woman.ru.

Напомним, что артистка находится в медучреждении уже пять дней. Она попала в аварию и была госпитализирована. СМИ писали, что у Лады разбит лоб, не исключено, что она получила черепно-мозговую травму. По слухам, женщине требуется пластическая операция, чтобы скрыть порезы.

Директор певицы прокомментировал кадры, которые оказались в СМИ. Посмотреть их можно здесь.

«Мы не хотели публиковать эти фотографии. Я их увидел вчера в интернете. Видимо, их сделал кто-то из-за людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение», – рассказал журналистам Пудовкин.

Мужчина добавил, что в ближайшее время Лада Дэнс выйдет на связь с поклонниками и опубликует видеообращение. Звезда знает, что поклонники очень переживают за ее здоровье.

«От себя хочу сказать: сейчас самое главное – это ее реабилитация и отсутствие тяжелых последствий перенесенной аварии», – подытожил Пудовкин.

Сергей отметил, что вопреки слухам артистка разговаривает с родными и близкими.

Ранее мы писали о том, что певица Лада Дэнс вышла на связь с экс-супругом Леонидом Величковским после ДТП.