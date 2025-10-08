83-летний певец Лев Лещенко встал на защиту новогодних голубых огоньков на ТВ. Об этом сообщает «Абзац».

В последние годы россияне стали критиковать новогодние шоу. Зрители обратили внимание на повторяющиеся сценарные ходы и концертные программы. В беседе с журналистами Лещенко встал на защиту голубых огоньков. Певец отметил, что чаще всего их критикуют блогеры, которые «ничего не сделали в жизни».

По словам Лещенко, взрослые артисты хотели бы реже выступать и больше времени проводить с семьей, но их ежегодно приглашают на концерты из-за наличия спроса.

«Ругают стариков, которые якобы не дают дорогу молодежи. А молодежь сейчас работает везде – ее никто не ограничивает. Взрослые артисты иногда хотят дома посидеть, их упрашивают участвовать. Аудитория телевидения – это часто взрослые люди. Публика должна быть разнообразная, как и исполнители – разные по жанру и возрасту», - заявил он.

