«Приятно, что меня считают легендой»: Льва Лещенко приветствовали стоя на сборном концерте

Певца Льва Лещенко приветствовали стоя на недавнем сборном концерте. Зрители кричали ему: «Легенда!». Артист признался, что ему приятно быть таким для своей аудитории, хотя к данному статусу музыкант относится спокойно.

«Я думаю, что здесь иронии нет никакой. Приятно, что меня считают легендой. Хотя я отношусь к этому достаточно спокойно», - сказал Лещенко за кулисами.

Он считает, что легенда – это прежде всего биография человека. Певец 50 лет посвятил сцене.

«Моя жизнь всегда была наполнена и смыслом, и содержанием. Причем я не искал этого смысла: он сам пришел ко мне», - поделился исполнитель. Его слова приводит mk.ru.

Певец и дальше собирается радовать поклонников. Он рассуждал, почему старые хиты популярны у молодежи. Лещенко считает, что эти песни «очень достойные» и в них «много мастерства», так как хиты создавались «сообща».

Ранее Лещенко прокомментировал предложение депутата проверять артистов на трезвость перед выходом на сцену.