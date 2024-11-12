Опубликовано 12 ноября 2024, 14:211 мин.
82-летний певец Лев Лещенко пожаловался журналистам на усталость
© Starface.ru
82-летний певец Лев Лещенко пожаловался журналистам на усталость. Об этом сообщает mk.ru.
Несмотря на возраст, Лев Лещенко продолжает выступать на сцене. После недавнего мероприятия сотрудники СМИ окружили артиста и устроили ему погоню. Лещенко дал понять, что ему не понравилось поведение журналистов, и пожаловался на свое состояние.
«Ну все, ребята, хватит. Я очень устал», — высказался певец.
Как сообщает источник, 82-летний артист покидал мероприятие, прихрамывая.
Ранее певец Лев Лещенко заявил, что следует разрешить пить пиво на стадионах. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 75-летний Юрий Николаев заявил о «нормальном» самочувствии после госпитализации.