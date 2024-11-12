82-летний певец Лев Лещенко пожаловался журналистам на усталость. Об этом сообщает mk.ru.

Несмотря на возраст, Лев Лещенко продолжает выступать на сцене. После недавнего мероприятия сотрудники СМИ окружили артиста и устроили ему погоню. Лещенко дал понять, что ему не понравилось поведение журналистов, и пожаловался на свое состояние.

«Ну все, ребята, хватит. Я очень устал», — высказался певец.

Как сообщает источник, 82-летний артист покидал мероприятие, прихрамывая.

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