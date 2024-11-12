Рассказал о самочувствии: ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев вышел на связь после госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев, наиболее известный по программе «Утренняя почта», вышел на связь после новости о госпитализации. В беседе с ТАСС 75-летний народный артист России заявил, что чувствует себя «нормально».

«Нормально. Спасибо за беспокойство», — высказался Юрий Николаев.

Напомним, 11 ноября в СМИ появилась информация о госпитализации знаменитости. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT писал, что Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. Сообщалось, что врачи пытались определить причины случившегося и поставить телеведущему точный диагноз. При этом уточнялось, что у артиста исключили инфаркт и инсульт.

Позднее племянница Юрия Николаева Ольга в разговоре с журналистами Telegram-канала Baza отметила, что экс-ведущий «Утренней почты» уже идет на поправку и передает всем «большой и пламенный привет».

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также артист вел «Голубой огонек» и «Песню года», снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других.

Ранее мы писали о том, что раскрыты новые подробности о состоянии госпитализированного Юрия Николаева.