«Подумаешь, люди выпьют по банке»: Лев Лещенко поддержал идею вернуть пиво на стадионы

Певец Лев Лещенко заявил, что следует разрешить пить пиво на стадионах. Артист также выступил за отмену паспорта болельщика.

Мнение исполнителя узнало издание «Абзац».

Стало известно, что Министерство финансов поддержало идею вернуть пиво на стадионы. Лещенко назвал это решение правильным.

«Подумаешь, люди выпьют по банке пива. Ну и что с того?» - размышляет народный артист РСФСР.

Лещенко считает, что мы живем не в такие времена, чтобы все запрещать. Певец отметил – футбол и культура – это «единственное, что осталось».

«И пусть разрешат пиво пить», - сказал изданию артист.

Ранее Лещенко рассказал, что прожил 46 лет в браке благодаря играм.