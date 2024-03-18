82-летней актрисе Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощания с Ширвиндтом

82-летней актрисе Вере Алентовой стало плохо на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает Woman.ru.

Родные, коллеги, друзья и поклонники прибыли на церемонию прощания с режиссером, актером и президентом Театра сатиры. В зале были: Михаил Швыдкой, Владимир Урин, бывшая актриса Театра сатиры Раиса Этуш, приехавшая из США, Вера Алентова. Все они с трудом сдерживали слезы.

Вера Алентова взяла слово и рассказала о том, что много лет играла сценическую жену Ширвиндта. По ее словам, она была его «второй» супругой.

«Мы перестали играть этот спектакль, потому что у нас не было крыши над головой, но оставались на связи. До встречи, Александр Анатольевич», — сказала звезда.

Журналисты отметили, что женщина близко к сердцу восприняла смерть коллеги и едва держалась на ногах. Ей помогла дочь Юлия Меньшова, которая усадила мать на стул у гроба, где были сын и вдова покойного. Родные Ширвиндта стойко держались и принимали соболезнования.

Напомним, что артист ушел из жизни 15 марта. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

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