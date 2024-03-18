«Он говорил одно слово»: Иван Ургант раскрыл секрет юмора Александра Ширвиндта

Актер и телеведущий Иван Ургант посетил церемонию прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом в Московском театре сатиры. Шоумен поделился воспоминаниями об актере. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Ивана Урганта, ему сложно подобрать слова, чтобы объяснить значимость Александра Ширвиндта для него и всех людей.

«Я даже не знаю, как сказать, что [значит] Александр Ширвиндт для меня, для моей семьи, да вообще для всех нас. Это невозможно объяснить. Просто вот он такой», — высказался телеведущий.

Иван Ургант отметил талант Александра Ширвиндта к юмору. Шоумен подчеркнул, что артист мог рассмешить людей всего одной своей интонацией.

«Помните, в каком-то фильме он говорил замечательную фразу. Она объясняет для меня, как он шутит. Он говорил одно слово: „Радостно“. И становилось все понятно. Потому что интонация Ширвиндта делала все. Он ничего не делал, и мы все смеялись», — заявил Иван Ургант.

Телеведущий признался, что в его сердце навсегда останется место для Александра Ширвиндта.

«Я не знаю, как по-другому сказать. Это любовь. Что-то, что ты не можешь объяснить словами. <...> Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы отреагировал Ширвиндт, как бы он пошутил», — заключил Иван Ургант.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем.

Ранее сообщалось о том, что актер Владимир Машков рассказал о напутствии Александра Ширвиндта.