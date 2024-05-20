«Слабость пока остается»: Светлана Немоляева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Накануне звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева была экстренно госпитализирована с подозрением на COVID-19. Впоследствии народная артистка России подтвердила, что у нее коронавирус. В беседе с Teleprogramma.pro актриса рассказала о своем самочувствии после выявленного диагноза и поделилась подробностями госпитализации.

По словам знаменитости, у нее обнаружили ковид в легкой форме, поэтому ее здоровью ничто не угрожает.

«Ничего такого страшного у меня нет. Главный врач в больнице сказал, что по всем показателям коронавирус в легкой форме, не опасный. В общем, он меня обнадежил и успокоил», — заявила Светлана Немоляева.

Артистка призналась, что заболела ковидом впервые. Кроме того, Светлана Немоляева раскрыла подробности своей госпитализации. 19 мая она должна была сыграть в спектакле «Бешеные деньги» театра имени В.В. Маяковского, но выйти на сцену так и не смогла.

«У меня все время было повышенное давление, которое никак не могло опуститься, и была какая-то слабость, апатия, что мне не свойственно, и даже температура поднялась. Роль, которую я должна была играть, эмоциональная, с шумными сценами, нужно было бегать на каблуках», — поделилась актриса.

Звезда «Служебного романа» рассказала, что ее госпитализировали прямо из театра. Светлана Немоляева отметила, что сейчас она чувствует себя неплохо, несмотря на слабость.

«В театре мне вызвали скорую, и отвезли в инфекционную больницу на Волоколамском шоссе. Поместили в реанимацию, провели какие-то манипуляции, и сейчас я чувствую себя вполне прилично. Хотя слабость пока остается», — заключила артистка.

Напомним, 19 мая Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на ковид.

Ранее мы писали о том, что Светлана Немоляева поделилась мнением о своей героине из «Служебного романа».