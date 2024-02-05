81-летний актер Александр Пашутин заявил, что колет ботокс и ходит в фитнес-клуб

81-летний актер Александр Пашутин заявил, что колет ботокс ради омоложения и ходит в фитнес-клуб. Недавно он в очередной раз посетил косметолога, чтобы ему еще «чуть-чуть подкололи».

Несмотря на уже почтенный возраст, Александр Сергеевич продолжает активно следить за собой. Он занимается спортом и старается следить, чтобы на его лице не появлялось новых морщин. Для этого он обращается к специалисту, который делает ему инъекции.

«Недавно был у врача, она мне чуть-чуть подколола», - признался актер в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

К слову, Пашутин совершенно не стесняется того, что колит ботокс. Он не считает, что делает что-то неправильное, так как лицо – это то, чем он зарабатывает. По его словам, после посещения косметолога ему стали чаще предлагать работу в кино и на телевидении.

Впервые же на преображение артист решился 15 лет назад. Тогда он сделал подтяжку лица и лба. Хирург приподнял ему брови, а также избавил от пигментных пятен.

А вот за фигурой Пашутин следит сам, не обращаясь за помощью к врачам. По его мнению, спортом нужно заниматься каждый день по часу-полтора, потому что здоровье – это главная ценность в жизни.

Ранее Александр Пашутин высказался по поводу переезда Аллы Пугачевой за границу.