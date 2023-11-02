Народный артист Александр Пашутин назвал Аллу Пугачеву «человеком с гнильцой»

Народный артист РФ Александр Пашутин высказался по поводу переезда Аллы Пугачевой на Кипр и публично посмеялся над ней. По мнению звезды сцены, Примадонна действительно была хорошей певицей, но «человеком оказалась с гнильцой».

Не так давно артистка вместе с мужем и детьми покинула Израиль, хотя изначально они заявляли, что делать этого не планируют. Некоторое время супруги не выходили на связь, а потом Алла Борисовна опубликовала новые фото в социальной сети, сообщив, что они живут дальше. По интерьерам, в которых были сделаны снимки, поклонники поняли, что СМИ были правы – знаменитая семья действительно перебралась на Кипр, где у них есть апартаменты, стоимость которых оценивается чуть ли не в миллиард рублей.

Однако поступок Пугачевой многие раскритиковали. В том числе возмущен оказался и актер Александр Пашутин. Он сравнил певицу с перекати-полем - кустом, который просто мечется по миру, не зная, где ему остановиться. Артист подчеркнул, что не умоляет всех заслуг Примадонны, ведь она действительно была звездой в России. Но как человека ему ее уважать не за что.

«И снова побежала, снова покатилась. Так и будет носиться по миру. Перекати-поле - и этим все сказано. К сожалению, человеком она оказалась с гнильцой. Я могу только посочувствовать ее фанатам», - цитирует Пашутина aif.ru.

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*(Признан иноагентом на территории РФ)