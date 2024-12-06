Актрису из «Не родись красивой» Раису Рязанову развели мошенники на 4 млн

Актрису из «Не родись красивой» Раису Рязанову развели мошенники. Знаменитость передала им 4 млн после обвинений в поддержке ВСУ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 80-летней актрисе позвонила неизвестная девушка, которая представилась помощницей представителя власти. Она заявила, что с Рязановой должны связаться. Спустя время ей позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших ВСУ. После этого с ней связался «силовик», который заявил о списании 30 млн рублей с банковских счетов и о переводе средств украинским военным.

Рязанову попросили доказать ее невиновность. В качестве доказательства нужно было снять 4 млн рублей и передать купюры «сотрудникам ФСБ». Актриса сделала все и даже произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег. Когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», то звонок сбросили.

Известно, что Рязанова обратилась в полицию с заявлением.

Ранее 80-летняя актриса Раиса Рязанова призналась, что винит себя в смерти сына. Подробности читайте в этой новости.