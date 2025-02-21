80-летний певец Юрий Антонов похвастался микрофоном за 100 тысяч долларов. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Юрий Антонов признался, что предпочитает проводить время не на вечеринках, а в своем загородном доме. По словам певца, особняк оборудован и для работы: в одной из комнат расположена звукозаписывающая студия. Антонов не пожалел денег на качественную, зарубежную технику. Так, артист владеет микрофоном, стоимость которого доходит до 100 тысяч долларов.

«У меня очень хорошая студия, европейского уровня. Знаете, когда каждый день работаешь — это всегда какие-то новые маленькие открытия. У меня много аппаратуры для студийной обработки звука, причем приборы очень качественные, дорогие», — похвастался музыкант.

Также у Антонова есть пульт как на студии «Битлз». Артист летал за ним специально в Лондон.

По словам музыканта, у него много невыпущенного материала, над которым он продолжает работу.

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