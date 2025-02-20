80-летний певец Юрий Антонов пожаловался на боль в ноге после трех операций

80-летний певец Юрий Антонов рассказал, что проблема с ногой до сих пор существует. Артист периодически страдает от боли, несмотря на три операции.

Подробности выяснил сайт mk.ru.

19 февраля певец отметил юбилей. Антонов признался, что «день рождения удался» и он доволен. Единственное, что продолжает тревожить артиста – проблема с ногой после травмы.

«У меня же три операции на ноге были. Сейчас все так тянется понемножку: боль то есть, то полегче… Еще и от погоды зависит», - поделился музыкант.

Артист поддерживает себя в тонусе, почти ежедневно делая небольшую зарядку. От большого концерта на юбилей он отказался – говорит, что это чересчур большая нагрузка.

«Может быть, осенью, если получится, сможем выступить», - добавил он.

Ранее Антонов рассказывал, что собирается «богато» отпраздновать юбилей и пригласить «очень уважаемых людей».