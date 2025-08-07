«Прошу вас, кто как может — помолиться»: певец Jah Khalib прервал тур из-за здоровья новорожденной дочери

Певец Jah Khalib объявил о приостановке концертного тура из-за здоровья его новорожденной дочери. Артист не уточнил, что именно с малышкой, но признался — она в критическом состоянии.

Jah Khalib вышел на связь с поклонниками, чтобы извиниться за отмену выступлений, которые должны были состояться в Казахстане. Оказалось, что певец экстренно сорвался с гастролей, так как ему сообщили о проблемах со здоровьем дочки.

По словам артиста, когда он узнал о состоянии ребенка, то еще пытался собраться с силами. Однако он все же понял, что не сможет выйти на сцену и отработать концерт, так как сильно переживает. Поэтому он принял решение быть с семьей в этот тяжелый период.

«Надеюсь на ваше понимание и прошу вас, кто как может — помолиться за то, чтобы наши дети были здоровы», - сообщил певец.

Напомним, что в июле Jah Khalib должен был приехать с концертами в Россию. Однако незадолго до выступлений стало известно, что их отменили.

Ранее Виталий Бородин призвал запретить въезд Jah Khalib в Россию из-за поддержки Украины.