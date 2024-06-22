Решила сэкономить: в туалете бара Ивлеевой лежит самая дешевая туалетная бумага

В начале июня Настя Ивлеева и ресторатор Александр Пичугин открыли лапшичную в Столешниковом переулке в Москве. В туалете заведения обнаружили самую дешевую туалетную бумагу.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, побывавший в уборной бара, на стене в кабинках там установлены маленькие телевизоры, на которых показывают аниме. Однако мультфильмы сложно посмотреть из-за громкой музыки. Стены туалета украшены постерами с афишами азиатских фильмов, рисунками и надписями на китайском и корейском языках.

В уборной лежит дешевая, однослойная туалетная бумага, которая буквально просвечивает на свету.

По случаю открытия лапшичной Ивлеева ранее устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о планах на будущее. Блогер стала шатенкой, на ней было минимум макияжа и простая темно-коричневая футболка. По словам Насти, у ее заведения впереди большое и светлое будущее. Для продвижения места знаменитость уже готовит вечеринки и коллаборации с другими звездами.

Напомним, налоговая заблокировала все счета блогера Насти Ивлеевой. Произошло это из-за долга в размере 11,3 миллиона рублей. По данным источника, счета телеведущей были заморожены 14 июня. Она не сможет ими пользоваться, пока не выплатит деньги государству.