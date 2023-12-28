«Не все артисты бахвалятся богатством, только недалекая горстка»: Антонов осудил «голую» вечеринку Ивлеевой

Певец Юрий Антонов высказался о скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой и предрек ей и ее гостям «час расплаты». По его мнению, даже если ты богат, ты не должен заниматься бахвальством.

В новом интервью композитор прокомментировал «голую арт-выставку», о которой уже неделю гудит общественность. Он признался, что на самом деле узнал о произошедшем в московском клубе со слов друзей, так как не интересуется подобными вещами. Да и в принципе Антонову даже не знакома сама хозяйка бала. Поэтому он не понимает, откуда у нее могут быть такие большие деньги. Напомним, что сама вечеринка, по слухам, обошлась Насте в 3,6 млн рублей. Также на ней в тот вечер было колье стоимостью 23 млн рублей.

«Не все артисты бахвалятся своим богатством, только недалекая горстка людей. Ничего хорошего, думаю, после такого их не ждет. Они получили удовольствие от общения друг с другом, но час расплаты наступит, уверен», - поделился своим мнением Антонов с Kp.ru.

Сам музыкант даже представить не может, чтобы в его молодости именитые артисты собирались на подобные мероприятия. Он отметил, что раньше он таком и помыслить не могли, так как были другие законы.

Вдаваться в подробности скандала Антонов, впрочем, не хочет. Он подчеркнул, что, если звезды действительно нарушили законы, то с ними должны разбираться правоохранители.

Ранее в РПЦ высказались о визите Филиппа Киркорова на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.