Певица Наташа Королева призналась в желании устроить в эфире «что-то неприличное»

Певица Наташа Королева стала членом жюри в популярном телевизионном шоу «Суперстар!». В первом же выпуске она не смогла совладать с нахлынувшими эмоциями и призналась, что с трудом держит себя в рамках приличия.

Особенно Королеву зацепил хит 90-х годов под названием Position 2 в исполнении Кая Метова. Жюри понравилось выступление артиста, но особый восторг выразили Лолита Милявская и Наташа Королева – они поставили максимальный балл за выступление.

«Я с трудом сдерживала свои желания, чтобы не вскочить на стол и не устроить что-то непристойное под эту легендарную песню», — призналась впечатленная Королева.

При этом она подчеркнула, что старалась держать себя в руках, так как не хотела шокировать зрителей в первом же выпуске шоу. Выступление Кая Метова Королева назвала эмоциональным и крутым.

В ответ Кай Метов признался, что впервые за 30 лет существования этой песни услышал в ее адрес такие восторженные комментарии. Он поблагодарил жюри и подчеркнул, что эту композицию во все годы критиковали, пишет портал «Вокруг ТВ».

Ранее мы писали, что на съемках шоу «Суперстар» разгорелся скандал из-за слишком агрессивного судейства Маши Распутиной. В итоге певица покинула проект, но ее муж Виктор Захаров заявил, что причиной замены стали финансовые разногласия, поэтому место Распутиной заняла Королева.