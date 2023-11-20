74-летняя певица Алла Пугачева появилась на Кипре перед публикой без парика. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В ноябре 2023 года Пугачеву заметили в местном монастыре, и это спровоцировало слухи о ее плохом состоянии. Однако новые снимки певицы доказывают обратное.

В Сети появились кадры, на которых исполнительница хита «Арлекино» запечатлена без парика. На фото Пугачева предстала взлохмаченной и улыбающейся. По информации источника, артистка впервые за долгое время отказалась от накладных волос.

Сообщается, что знаменитость счастлива на Кипре, вот почему она охотно общается и фотографируется с местными жителями.

Ранее актриса Елена Драпеко заявила, что у детей Аллы Пугачевой нет будущего за пределами РФ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Алла Пугачева готова тайно выступить в Москве за 46 миллионов рублей.