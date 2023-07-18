«По барабану»: дочь Татьяны Васильевой отказалась говорить о здоровье матери

Дочь актрисы Татьяны Васильевой Елизавета Мартиросян на просьбу прокомментировать выписку матери отказалась говорить о ее здоровье. Она ответила журналистам фразой «всем по барабану».

Подробности приводит телеканала «360».

Мартиросян призвала оставить людей в покое. Она отметила, что «переживает», так как речь идет о матери.

«А вы зарабатываете на этом деньги и в карман себе кладете что-то. На самом деле, всем по барабану», - раскритиковала журналистов дочь актрисы.

Она заявила, что даже если Васильеву выписали, это никого не должно интересовать.

Ранее Мартиросян похожим образом отреагировала на информацию о госпитализации Васильевой. Она попросила больше не звонить.

О том, что актрису доставили в больницу, стало известно 14 июля. Васильевой стало плохо ночью, у нее кружилась голова, поэтому вызвали скорую. Состояние оценивалось как средней тяжести. 18 числа сообщалось о выписке – инфаркт у артистки не подтвердился. Проведенное МРТ показало, что есть проблемы с сосудами головного мозга.