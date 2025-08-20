76-летней актрисе сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили опухоль
Актрисе сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили опухоль. У 76-летней знаменитости нашли злокачественное новообразование. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, актриса обратилась к врачам с болью в груди. На маммографии медики нашли злокачественную опухоль и отправили знаменитость на дополнительное обследование, после чего у Анны выявили рак. Консилиум врачей принял решение об операции.
Как сообщает источник, сейчас Фроловцева восстанавливается после хирургического вмешательства. Ей предстоят гормональная терапия и химиотерапия.
Отметим, что ни актриса, ни ее представители не подтверждали новость о раке.
