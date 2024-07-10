«Наличие иностранного влияния»: названо условие для признания Аллы Пугачевой иноагентом

После провокационного антироссийского поста Аллы Пугачевой вновь возник вопрос о возможности признать певицу иностранным агентом. Как пояснил юрист Илья Русяев, сделать это не так просто.

«Прежде всего для признания Пугачевой иноагентом необходимо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая ее международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода», - сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

При этом он подчеркнул, что Пугачева должна использовать полученные деньги для осуществления политической деятельности на территории России.

Ключевым моментом, по мнению Русяева, может стать публичная позиция певицы. Так, например, ее провокационный пост о ситуации в Киеве может быть расценен как дискредитация российских Вооруженных сил.

«Важно отметить, что сам факт критических высказываний не является достаточным основанием — необходимо доказать систематический характер такой деятельности и ее связь с иностранным влиянием», — пояснил специалист.

Что касается призывов к конфискации имущества, то для этого потребуется отдельное судебное решение, основанное на доказательствах его незаконного использования.

Напомним, в своем блоге Пугачева опубликовала пост с фотографией женщины и ребенка из киевской больницы и подписала: «Бог терпелив, но всему ему предел». При этом она умолчала, что во двор лечебного заведения упала сбившаяся с курса украинская ракета ПВО.

Также стало известно, что Алена Апина и Кристина Орбакайте поддержали антироссийскую провокацию Аллы Пугачевой.