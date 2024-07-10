«Ее же слова»: Яна Поплавская предложила вариант надписи на могиле Пугачевой

Российская актриса Яна Поплавская заявила, что после смерти певицы Аллы Пугачевой на ее могиле нужно будет написать ее же собственные слова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале артистки.

«Когда АБ (Алла Борисовна. — прим. «Страсти») отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова и ниже допишем слова Марии Захаровой: «Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», — высказалась актриса.

Накануне Примадонна в своем микроблоге разместила фото раненого украинского ребенка после падения ракеты на киевскую больницу «Охматдет». Исполнительница написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Бог разберется сам, без Пугачевой.

Позднее руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал наказать Пугачеву за пост с украинским ребенком в соцсети.