75-летняя певица Алла Пугачева с опозданием выпустила трек «Ложный стыд» о любви. Композиция была опубликована на YouTube-канале знаменитости.

Алла Пугачева обрадовала поклонников новой песней «Ложный стыд». Примечательно, что артистка обещала выпустить трек еще неделю назад. Знаменитость не стала объяснять, с чем вызвана задержка премьеры.

Слова к песне написал поэт Михаил Гуцериев, известный по сотрудничеству с Ольгой Бузовой, Максимом Фадеевым, Григорием Лепсом. Композиция посвящена романтическим чувствам и отношениям с возлюбленным. Лирическая героиня просит избранника не забывать ее, а продолжать любить.

«Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду ложный стыд», — спела знаменитость.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за смерти любимого человека. Подробности читайте в этой новости.

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