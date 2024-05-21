«Это очень важно»: Наташа Королева удивила откровением на концерте после гонений на ТВ

Певица Наташа Королева не стала надолго пропадать после гонений на российском телевидении и через пару недель после скандала дала концерт в Пятигорске. Со сцены артистка обратилась к поклонникам и призвала их «обмениваться энергией». Об этом сообщает mk.ru.

Во время своего последнего выступления Королева дала понять, что поддерживает Россию и никуда не собирается уезжать, несмотря на то, что ее мама давно живет в США, а сама она является украинкой. Вокалистка подготовила номер с танцорами, одетыми в цвета российского флага. А также с теплом обратилась к отечественным фанатам. Она отметила, что им нужно обмениваться энергией.

«Это очень важно, особенно в наше время», - заявила Наташа.

Как сообщает СМИ, концерт прошел успешно, зал был полон, и люди остались полностью довольны. К слову, это было первое выступление Королевой после того, как ее номер «вырезали» из телевизионной версии шоу ко Дню Победы.

Ранее была раскрыта стоимость номера в санатории, где отдыхает Наташа Королева.