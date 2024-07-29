75-летняя певица Алла Пугачева появилась на фестивале Вайкуле в коротких шортах

75-летняя певица Алла Пугачева появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в коротких шортах. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, который посетили все звезды, осудившие СВО. Главной гостьей мероприятия стала Алла Пугачева. 75-летняя певица вышла в свет, отдав предпочтение стилю total black. Она надела укороченный черный пиджак, шорты, шляпу с широкими полями и туфли.

На красной дорожке певица появилась не одна, а вместе с супругом. Юморист вышел в свет в более расслабленном образе. Он надел джинсы, темную рубашку, белую футболку, кроссовки и рюкзак.

Судя по кадрам, супруги не скрывали чувств. Они смотрели концерт, обнимаясь и держась за руки.