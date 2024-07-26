«Не знаем, где она»: почему от Пугачевой отвернулись самые близкие друзья

Композитор Александр Зацепин рассказал, почему прекратил общение с уехавшей из России Аллой Пугачевой. Все больше друзей отворачиваются от певицы. О причинах сообщает mk.ru.

Исполнительница сблизилась с композитором еще в начале своей карьеры. Именно для нее он написал такие хиты, как «Этот мир придуман не нами», «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата». Это был творческий тандем, которому завидовали коллеги Пугачевой.

Как оказалось, после отъезда из России мужчина прекратил общение с Аллой, и вот почему.

«Я с ней не контачу. Мы не знаем, где она, что она», – высказался композитор.

Зацепин признался, что причина кроется не в политических взглядах, а дело в другом.

«Общих тем у нас нет. Песни кончились, сейчас мюзиклы продолжаются. Мне они больше интересны», – поделился Александр Сергеевич.

По его признанию, он даже не помнит, когда в последний раз контактировал с Пугачевой.

СМИ отмечают, что после отъезда из России с Аллой не общаются такие авторы, как Раймонд Паулс и Илья Резник. А женщина сама прекратила связь с родным сыном брата, своим племянников Владиславом.

Ранее мы писали о том, что стало известно о желании Пугачевой вернуться в Россию.