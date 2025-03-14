75-летняя Алла Пугачева исполнила песню для гостей своего дома на Кипре

75-летняя Алла Пугачева вновь запела для гостей своего дома на Кипре. В Сети появилось видео, снятое в особняке артистки.

Алла Пугачева уже давно не выступает и не дает концерты. Однако на днях артистка устроила праздник, во время которого сделала исключение. Пугачеву засняли сидящей на диване в окружении скрипача и аккордеониста. Знаменитость подыгрывала им и изредка подпевала. В заключении одного из номеров она сняла с себя головной убор, из которого посыпались деньги.

Увидев ролик, фанаты пришли в восторг и «завалили» Пугачеву комплиментами.

«Алла Борисовна — красотка, радостной весны вам и всей вашей семье. Как здорово, Алла Борисовна! Вы великолепны. Подняли настроение», — написали подписчики.

Сама артистка не отреагировала на восторженные комментарии.

Ранее сообщалось, что покинувшая РФ певица Алла Пугачева сохранила в собственности дом в Подмосковье. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Андрей Ургант раскритиковал фильм «Летучий корабль» из-за песни Леонида Агутина.