Раскрыта судьба дома Аллы Пугачевой в Подмосковье

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева решила сохранить в собственности дачу в Подмосковье. Об этом пишет издание «Абзац».

В последнее время в СМИ регулярно распространяются слухи о том, что народная артистка СССР постепенно избавляется от всей недвижимости в РФ. Однако в реальности Примадонна не спешит продавать какие-либо объекты.

Кроме замка в подмосковной деревне Грязи у Пугачевой есть дача на Истринском водохранилище. Пару лет назад исполнительница переписала ее на старшего внука Никиту Преснякова, который эмигрировал в США.

Последние три года дача, на которой любила отдыхать исполнительница, пустует. В 2023-м появились сведения, что знаменитость просрочила выплату за аренду пирса в прибрежной зоне возле жилища, в результате чего на дом был наложен арест. Однако спустя время стало известно, что дом продается за 225 млн рублей. Тем не менее желающих купить особняк Примадонны так и не нашлось.

В Администрации городского округа Солнечногорск Московской области рассказали журналистам «Абзаца», что дача по-прежнему находится в собственности семьи артистки. Помимо этого, документы об аренде участка представителям органа не поступали.

Незадолго до этого выяснилось, что Алла Пугачева арендовала пирс в Подмосковье до 2057 года.