Андрей Ургант раскритиковал фильм «Летучий корабль» из-за песни Леонида Агутина. Об этом стало известно в эфире шоу LevCast.

В новом интервью Ургант раскритиковал современное кино. По его мнению, многие советские фильмы стоит оставить в классическом исполнении и не пытаться их переосмыслить. В качестве примера он привел «Летучий корабль». В новой версии собрался звездный актерский состав, в который вошли Полина Гагарина и Андрей Бурковский, но даже они, по мнению Урганта, не спасли картину. Более того, он считает неуместной песню Леонида Агутина в сказке.

«Нет, ну как? Взяли песню Агутина, например, воткнули в «Летучий корабль». При чем тут Агутин, при чем тут «Летучий корабль»? Я очень люблю Агутина, его музыка мне безумно нравится, но вдруг взять, сдернуть что-то знакомое, для того чтобы…», — высказался он.

Также Андрей убежден, что в современных сказках теряется заложенный в них смысл. Актеру скучно смотреть такие фильмы, поскольку они не рождают споры и не заставляют задуматься.

«Мы начали разрушать эту легенду, наполнив это все какими-то современными словечками, смыслами. Эти роскошные сказки вдруг стали не то чтобы плохими, порочными или какими-то слишком осовремененными, нет. Скучно стало, неинтересно спорить», — резюмировал артист.

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