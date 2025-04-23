НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 апреля 2025, 12:49
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«Я в больнице, готовлюсь»: Светлане Немоляевой проведут операцию на сердце

Светлана Немоляева легла в больницу и готовится к операции на сердце от аритмии.
«Я в больнице, готовлюсь»: Светлане Немоляевой проведут операцию на сердце

© Гусева Евгения/Komsomolskaya Pravda/East News

Актриса Светлана Немоляева легла в больницу. Звезде фильма «Служебный роман» проведут операцию на сердце.

Подробности узнало издание «Абзац».

88-летняя народная артистка РСФСР верит, что через пару дней ей станет лучше.

«Я сейчас нахожусь в больнице… У меня на завтра запланирована рутинная операция на сердце от аритмии. Вот пока лежу, готовлюсь», - поделилась Немоляева.

Актриса страдает аритмией с 2011 года – проблемы с сердцем начались после смерти мужа. Таблетки не помогают купировать приступы, артистке приходится вызывать скорую.

Один из таких эпизодов произошел в начале апреля. Артистке стало плохо дома. Немоляева отказалась от госпитализации, несмотря на недомогание. Вечером в тот же день она планировала выйти на сцену Театра Маяковского.