«Я в больнице, готовлюсь»: Светлане Немоляевой проведут операцию на сердце

Актриса Светлана Немоляева легла в больницу. Звезде фильма «Служебный роман» проведут операцию на сердце.

Подробности узнало издание «Абзац».

88-летняя народная артистка РСФСР верит, что через пару дней ей станет лучше.

«Я сейчас нахожусь в больнице… У меня на завтра запланирована рутинная операция на сердце от аритмии. Вот пока лежу, готовлюсь», - поделилась Немоляева.

Актриса страдает аритмией с 2011 года – проблемы с сердцем начались после смерти мужа. Таблетки не помогают купировать приступы, артистке приходится вызывать скорую.

Один из таких эпизодов произошел в начале апреля. Артистке стало плохо дома. Немоляева отказалась от госпитализации, несмотря на недомогание. Вечером в тот же день она планировала выйти на сцену Театра Маяковского.