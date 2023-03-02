75-летнего актера Георгия Мартиросяна экстренно госпитализировали: нужна помощь урологов

Стало известно об экстренной госпитализации актера Георгия Мартиросяна. Об этом сообщил Телеграм-канал 112.

По информации источника, у артиста начались серьезные воспалительные процессы, из-за которых пришлось вызывать медиков. Уточняется, что проблемы со здоровьем возникли по урологической части. На данный момент звезда кинематографа проходит обследование в одной из столичных клиник.

Напомним, что Георгий является востребованным и популярным актером в России. Его фильмография насчитывает десятки успешных работ, среди которых «Я слежу за тобой», «Чикатило», «Воронины», «Неизвестный», «Временно недоступен», «Бессонница», «Свидание», «Кремлевские курсанты», «Ранетки» и другие.

Ранее появилась новая информация о госпитализированном сербском режиссере Эмире Кустурице. Он попал в одну из больниц после серьезного перелома ноги, полученного в результате падения на льду. Известному мэтру была произведена операция, и на данный момент неизвестно, как он себя чувствует и сможет ли появиться на фестивале «Дух огня», который начнется в Ханты-Мансийске 3 марта и продлится три дня.

Также недавно лечащие врачи фигуриста Романа Костомарова рассказали, что стали постепенно выводить его из состояния медикаментозного сна. Напомним, что спортсмен попал в больницу еще в начале января с симптомами пневмонии. В «Коммунарке» его здоровье стало резко ухудшаться, в результате чего он впал в кому и его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Из-за долгого нахождения без создания у него началось развитие гангрены, и врачи приняли решение об ампутации конечностей. Вторая операция спровоцировала еще большие проблемы с организмом, и Костомаров перенес два инсульта, из-за которых его вновь ввели в кому.