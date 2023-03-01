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ИХ ШОУБИЗ
21:22, 01 марта 2023
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«Операция идет»: появились первые данные о состоянии госпитализированного Эмира Кустурицы

Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице понадобилась операция после падения на льду.

«Операция идет»: появились первые данные о состоянии госпитализированного Эмира Кустурицы

Фото: Starface.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица находится на операции. Его срочно госпитализировали с переломом ноги, полученным в результате падения на льду в Сербии.

Первые данные о состоянии режиссера сообщил источник. «Операция еще идет», - сказал он Пятому каналу.

Собеседник не смог дать ответ, приедет ли режиссер на фестиваль «Дух огня», который начнется в Ханты-Мансийске 3 марта и продлится три дня.

«Но, если он решит поехать сразу после операции, то он герой», - добавил источник.

На звонки журналистов Кустурица не отвечает.

В январе сообщалось о переломе у актрисы Елены Прокловой. Ей понадобилась операция. Инцидент произошел во время гастролей в Крыму. Виновником случившегося оказалась обувь, подаренная Прокловой ее дочерью. В модных кроссовках на высокой платформе она подвернула ногу во время репетиции.

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