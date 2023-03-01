«Операция идет»: появились первые данные о состоянии госпитализированного Эмира Кустурицы
Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице понадобилась операция после падения на льду.
Фото: Starface.ru
Сербский режиссер Эмир Кустурица находится на операции. Его срочно госпитализировали с переломом ноги, полученным в результате падения на льду в Сербии.
Первые данные о состоянии режиссера сообщил источник. «Операция еще идет», - сказал он Пятому каналу.
Собеседник не смог дать ответ, приедет ли режиссер на фестиваль «Дух огня», который начнется в Ханты-Мансийске 3 марта и продлится три дня.
«Но, если он решит поехать сразу после операции, то он герой», - добавил источник.
На звонки журналистов Кустурица не отвечает.
В январе сообщалось о переломе у актрисы Елены Прокловой. Ей понадобилась операция. Инцидент произошел во время гастролей в Крыму. Виновником случившегося оказалась обувь, подаренная Прокловой ее дочерью. В модных кроссовках на высокой платформе она подвернула ногу во время репетиции.