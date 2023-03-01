Усыпили после инсульта: Роман Костомаров до сих пор не пришел в сознание от медикаментозного сна

Фигуриста Романа Костомарова усыпили после инсульта, и до сих пор спортсмен не пришел в чувство. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Звучала информация, что Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы. Однако по данным на 28 февраля, он не вышел из бессознательного состояния.

Источник сказал изданию Sport24: «Роман пока не пришел в чувство от медикаментозного сна».

Состояние Костомарова при этом оценивается как стабильное.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. При поступлении в «Коммунарку» у него выявили бактерию, которая указывала на тяжелое течение болезни.

Впоследствии фигурист перенес операции по ампутации и пережил два инсульта.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснял, что пневмония привела к гангрене у Костомарова из-за отравления токсинами пневмококка. При лечении пневмонии использовалось большое количество антибиотиков. Лекарства влияют таким образом, что разрушают бактерии, но те, в свою очередь, выделяют токсины, губительные для сердечно-сосудистой системы.