Опубликовано 11 августа 2025, 19:271 мин.
75-летнего актера Бориса Щербакова госпитализировали после падения на балконе
© Starface.ru
75-летний актер Борис Щербаков попал в больницу. Артист упал на коврике на балконе.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, Щербаков оступился на коврике, поскользнулся и упал. В больнице у него диагностировали ушиб бедра.
Артист рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. Он выразил надежду, что скоро поправится.
В начале декабря актер упал в подъезде. Он повредил лицо, потребовалась операция.
Говорилось, что артисту скрепляли кости спицей. Операция длилась 10 минут, однако после хирургического вмешательства ему было трудно есть, пить и разговаривать.
В конце января Щербаков вышел на сцену. Врач предупреждали его, что сломанные кости только начали срастаться.