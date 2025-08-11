75-летнего актера Бориса Щербакова госпитализировали после падения на балконе

75-летний актер Борис Щербаков попал в больницу. Артист упал на коврике на балконе.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, Щербаков оступился на коврике, поскользнулся и упал. В больнице у него диагностировали ушиб бедра.

Артист рассказал, что чувствует себя не очень хорошо. Он выразил надежду, что скоро поправится.

В начале декабря актер упал в подъезде. Он повредил лицо, потребовалась операция.

Говорилось, что артисту скрепляли кости спицей. Операция длилась 10 минут, однако после хирургического вмешательства ему было трудно есть, пить и разговаривать.

В конце января Щербаков вышел на сцену. Врач предупреждали его, что сломанные кости только начали срастаться.