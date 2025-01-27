75-летний Борис Щербаков вернулся на сцену после угрозы паралича и травмы лица

75-летний Борис Щербаков полностью восстановился после неудачного падения в декабре прошлого года. Актер сильно травмировал лицо, получил сотрясение мозга, а после у него начались проблемы с сердцем, но все это не помешало ему вернуться в театр.

Щербаков вышел на сцену, сыграл два спектакля и не показал вида, что устал. При этом врачи предупредили артиста, что сломанные кости только начали срастаться.

«Спасибо, все хорошо», — заявил он в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, комментируя произошедший несчастный случай.

Вместе с тем коллеги беспокоятся за Щербакова и считают, что он жертвует здоровьем ради работы. По словам друга актера Андрея Анкудинова, Щербаков ради театра готов на все.

«Где-то недели три тому назад мне пришло СМС: «Все в порядке, я в строю». Самое главное — это спектакли», — разоткровенничался он.

Напомним, в больницу актер попал 5 декабря после падения в подъезде. На лестничную клетку он вышел покурить, а спустя время его без сознания нашла жена. Щербаков сильно травмировал лицо. Ему диагностировали переломы и сотрясение мозга.

Ранее также сообщалось, что у Щербакова проблемы с сердцем, поэтому ему необходим электрокардиостимулятор. Кроме того, у артиста проблемы с позвоночником. Врачи обнаружили отек спинного мозга в районе шеи, который может привести к параличу, если Борис Щербаков его запустит.