Опубликовано 10 декабря 2024, 13:481 мин.
С трудом говорит и ест: Щербаков пожаловался на сильные боли после операции
SHOT: Борис Щербаков с трудом говорит и ест из-за сильной боли после операции.
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74-летний актер Борис Щербаков с трудом говорит и ест после операции на лице. Он пожаловался на сильные боли в области челюсти.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
9 декабря актеру сделали репозицию челюсти с левой стороны лица. Кости скрепили спицей. Операция прошла успешно и длилась 10 минут.
Однако после хирургического вмешательства появилась боль: Щербакову трудно есть, пить, разговаривать. При этом ходить со спицами придется две недели, потом конструкцию уберут.
Сын Щербакова Василий рассказал, что реабилитация займет время. О возвращении к работе речи не идет.