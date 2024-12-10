С трудом говорит и ест: Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

74-летний актер Борис Щербаков с трудом говорит и ест после операции на лице. Он пожаловался на сильные боли в области челюсти.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

9 декабря актеру сделали репозицию челюсти с левой стороны лица. Кости скрепили спицей. Операция прошла успешно и длилась 10 минут.

Однако после хирургического вмешательства появилась боль: Щербакову трудно есть, пить, разговаривать. При этом ходить со спицами придется две недели, потом конструкцию уберут.

Сын Щербакова Василий рассказал, что реабилитация займет время. О возвращении к работе речи не идет.